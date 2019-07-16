الثني يبحث احتياجات وسير عمل المركز الوطني لجراحة وعلاج القلب

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، اليوم، مع وزير الصحة، سعد عقوب، ومدير المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب، الطاهر الفاضلي، احتياجات المركز، وتطبيق المرجعية العلمية لأمراض وجراحات القلب بالمركز، وتأسيس المجلس العلمي لأمراض القلب.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات افتتاح العناية الفائقة لأمراض القلب في الفترة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة آلية تطوير علاج أمراض القلب للأطفال، والاستمرار في ورش العمل المتعلقة به.

هذا ومنح رئيس الحكومة الإذن في تعيين عدد من العناصر الطبية الوطنية للعمل في المركز.

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