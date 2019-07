بلدية بنغازي تُتابع أعمال مشروع صيانة وتطوير طريق المطار

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري صباح اليوم اجتماعاً بشأن مُتابعة تنفيذ مشروع صيانة وتطوير طريق المطار، وذلك بحضور مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني ومديرعام شركة قلعة بغداد جبريل البدري ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة ومدير المشروع المهندس عمر زوبي .

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع لأهميته لافتا إلى تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني بشأن ضرورة العمل على حل جميع المشاكل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ هذا المشروع في وقته المحدد ، وأهمها موضوع نقل كوابل الكهرباء الأرضية وتغيير مسارها .

من جانبه أفاد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن بأنه جاري معالجة موضوع نقل كوابل الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء والشركة المنفذة للمشروع .

يُشار إلى أنه قد تم الإتفاق على ضرورة التقيد بالبرنامج الزمني للمشروع والإنتهاء من تنفيذ جميع الأعمال والاستلام النهائي سوف يكون في نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.

