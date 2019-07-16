عدم توفر ظروف العمل في بلدي بني وليد تدفع هذا العضو إلى الاستقالة

أعلن عضو المجلس البلدي بني وليد المهندس مسعود فرج غيث عن انسحابه من عضوية المجلس البلدي لعدم توفر المناخ الإداري الذي يمكنه من تقديم الخدمات لأهالي البلدية وفق رؤية واضحة تسخر كل موازنة لتصرف بشفافية يكون لها عائد اقتصادي أو اجتماعي على البلدية.

وقدم المهندس مسعود فرج غيث، في بيان له إعلان انسحابه من عضوية المجلس البلدي، اعتذاره لأهالي بني وليد الذين انتخبوه، متأسفًا لما آلت إليه الأمور الإدارية بالملجلس البلدي الذي كان يتطلع إلى العمل فيه بروح الفريق، وتبني المواقف التي تليق بالمدينة ونضالها ومواقفها الوطنية المشرفة.

وأوضح العضو المستقيل أن المجلس البلدي لم يعقد اجتماع له منذ 25 فبراير 2019 وأنه حاول مع بقية الأعضاء تصويب الخلل لكن لم يتم الاستجابة لطلب عقد الاجتماع غير العادي المقدم من ثلث أعضاء المجلس بتاريخ 22 أبريل 2019 ما جلعه يخلي مسؤوليته عن أية قرارات إدارية أو مالية تتخذ في غياب أعضاء المجلس البلدي.

يشار إلى أن أعضاء المجلس البلدي بني وليد جرى انتخابهم في 15 سبتمبر 2018، وهم: خيري سالم المهدي ومسعود فرج غيث الدائري ومحمد امبارك تخيخ وأبوبكر حامد أنوير وسالم علي أنوير، من مرشحي الفئة العامة، وشرف الدين كنشيل عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى سعاد الفاسي بن دلة عن فئة المرأة.