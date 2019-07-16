العريبي يطالب بعدم التعامل مع قنوات تعادي المؤسسات الشرعية

طلب رئيس المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، بالحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، من وزير الحكم المحلي، بإيقاف التعامل مع كافة الوسائل الإعلامية، التي تعمل دون إذن مزاولة عمل داخل الأراضي الليبية.

وأوضح العريبي أن هناك عددا من القنوات والوسائل الإعلامية تعمل داخل البلاد وهي تدعم الإرهاب والتطرف، وأخرى تعمل على ضرب النسيج الاجتماعي، وتعادي المؤسسات الشرعية في البلاد، والمتمثلة في مجلس النواب، والحكومة المؤقتة، والقيادة العامة للقوات المسلحة.

هذا وحدد العريبي خلال المراسلة، اثنتي عشرة وسيلة إعلامية، تمت الإشارة إليها في موضوع المراسلة.

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