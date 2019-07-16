سيالة يهدد بوقف التعامل مع دبلوماسيي هذه الدول

هدد وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، بوقف التعامل وتحديد العلاقات مع دبلوماسيين في سفارات مصر والأردن وجيبوتي.

وقال سيالة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، “سنستغني عمّن يخالف سياسة حكومة الوفاق، ولقد قمنا بذلك لمسؤولين في سفارة مصر وجيبوتي والأردن”، مشيرا إلى أن أغلب السفراء الليبيين التابعين للحكومة هم قائمون بأعمال وليسوا سفراء.

وأكد سيالة، أن هناك تغيرا واضحا في موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، قائلا “الموقف الدولي متحرك بقدر تحركنا ونرى نتائج مجهوداتنا في تغير مواقف بعض الدول”.

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