لطيفة العرفاوي تتذكّر الشعب الليبي بالتزامن مع عودتها إلى مهرجان قرطاج

تحيي الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي, يوم الجمعة المقبل 19 جويلية الجاري, حفلا ساهرا على ركح مسرح قرطاج الأثري بعد غياب 9 سنوات.

وحييت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي, خلال ندوة صحفية عقدتها أول أمس الإثنين, الشعب الليبي، مذكّرة بأنها سبق وأن غنت لليبيا سنوات الحصار.

وأكدت لطيفة العرفاوي أنها لا تتدخل في السياسة ولا يجب تسيس مواقفها الإنسانية لأن الفنان يغني للأوطان وللشعوب وللإنسانية. كما أكدت أن الشعبين الليبي والجزائري وقفا مع تونس خلال السنوات الأخيرة من الناحية الاقتصادية.

ولفتت النجمة التونسية والعربية إلى أن البعض سيس مواقفها الإنسانية. وشددت على أن الفنان يجب أن يكون إنسانيا, مضيفة أن قدوتها هي الفنانة اللبنانية المسيحية فيروز التي غنت للبنان ومكة وتونس وفلسطين وللأرض ولكل الأوطان.

كما حيت لطيفة الشعب الجزائري، متمنية لمنتخبه الوطني الفوز في الدور النصف النهائي للكان. وأشارت إلى أنها أعدت خصيصا أغنية للشعب الجزائري بمناسبة نهائي الكان الذي يتزامن مع تاريخ حفلتها على ركح قرطاج.

وعن بلدها تونس, أكدت لطيفة أنها لن تتوانى لحظة عنه, وأنها مستعدة للغناء حتى في جبل الشعانبي, مشددة على أنها تلغي كل التزاماتها الفنية في الخارج لتغني في بلدها ومن أجل بلدها.

وحول ما شهدته تونس خلال السنوات الأخيرة من أحداث إرهابية, قالت إن تونس لا تهزم لأن شعبها متعلم ومثقف ومحب للحياة والإرهاب لن يقدر عليه, متابعة بقولها: “ما ينجموناش”, بمعنى “لن يقدروا علينا”.

وتعود لطيفة إلى الغناء على ركح قرطاج الأثري بقرار وزاري وبعد غياب دام 9 سنوات بسبب محاولات إقصائها. وقد رفضت لطيفة الجهات التي تعمل على إقصائها من الغناء في مهرجانات بلادها, وعلى رأسها ركح قرطاج, مؤكدة أن إجابتها الوحيدة على هذه الممارسات هي العمل, وأنها اشتاقت كثيرا إلى جمهورها.

وأضافت أنها أعدت مفاجات كبرى لجمهورها، من ذلك ألبومات جديدة, كما أن أغانيها القديمة والشهيرة ستكون حاضرة على ركح مسرح قرطاج الأثري, وعلى رأسها “مساء الجمال” و”حبك هادي” و”إن شاء الله”, و”أهيم بتونس الخضراء” و”غرامك مزيف”, وغيرها.

وعقبت بقولها: “توحشت بلادي وكل ما تطلبني في كل وقت نلغي كل شيء ونجيها ومستحيل نتأخر عليها مهما كانت الظروف..مستحيل نقول اسفة لبلادي”

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