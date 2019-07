طالبت قبطان سفينة “سي ووتش 3” كارولا راكيته من أوروبا استقبال جميع المهاجرين الموجودين حالياً في مراكز إيواء اللاجئين أو بأيدي المهربين في ليبيا.

وقالت راكيته في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية أمس الاثنين وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” إنه يجب نقل المهاجرين الموجودين في ليبيا على الفور إلى بلد آمن.

وذكرت أن هناك نصف مليون شخص بأيدي المهربين أو في مخيمات اللاجئين في ليبيا الذين من الضروري إخراجهم من البلاد، مشددةً على الحاجة إلى تسهيلات فورية لفتح ممر آمن إلى أوروبا.

The post مطالبات لأوروبا باستقبال اللاجئين من ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية