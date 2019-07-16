الثني يبحث احتياجات المركز الوطني لجراحة وعلاج القلب

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الصحة سعد عقوب ومدير المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب الطاهر الفاضلي، لبحث احتياجات المركز.

وبحث الاجتماع تطبيق المرجعية العلمية لأمراض وجراحات القلب بالمركز وتأسيس المجلس العلمي لأمراض القلب، كما تطرق الاجتماع إلى آليات افتتاح العناية الفائقة لأمراض القلب بالفترة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة آلية تطوير علاج أمراض القلب للأطفال والاستمرار في ورش العمل المتعلقة به.

ومنح الثني، مجلس الوزراء الإذن في تعيين بعض العناصر الطبية الوطنية للعمل بالمركز.

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