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“صحة الوفاق” تعلن حصيلة قصف المستشفى في السواني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، استهداف المستشفى الميداني بمنطقة السواني غربي طرابلس صباح الثلاثاء، بعد تعرضه لقصف جوي.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن القصف أسفر عن إصابة ثلاثة من سائقي سيارات الإسعاف ومسعف، فيما تعرض المستشفى ومعداته الطبية للتدمير.

من جهته قال رئيس الأزمات والطوارئ فوزي اونيس، إن هذا الاستهداف يعد الثاني للمستشفى الميداني رغم أنه بعيد عن جبهات القتال.

ودعا اونيس المنظمات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية لإدانة مثل هذه الأعمال وتسجيلها كجرائم حرب ضد الإنسانية في مجلس الأمن الدولي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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