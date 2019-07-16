“صحة الوفاق” تعلن حصيلة قصف المستشفى في السواني

أدانت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، استهداف المستشفى الميداني بمنطقة السواني غربي طرابلس صباح الثلاثاء، بعد تعرضه لقصف جوي.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن القصف أسفر عن إصابة ثلاثة من سائقي سيارات الإسعاف ومسعف، فيما تعرض المستشفى ومعداته الطبية للتدمير.

من جهته قال رئيس الأزمات والطوارئ فوزي اونيس، إن هذا الاستهداف يعد الثاني للمستشفى الميداني رغم أنه بعيد عن جبهات القتال.

ودعا اونيس المنظمات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية لإدانة مثل هذه الأعمال وتسجيلها كجرائم حرب ضد الإنسانية في مجلس الأمن الدولي.

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