سفارة ليبيا في برلين “تُهين” الجرحى والمرضى

قال جرحى ومرضى ليبيون يتلقون علاجهم على حساب الدولة الليبية في ألمانيا إنهم يعانون من سوء المعاملة داخل المستشفيات ومن الشرطة الألمانية.

وأوضح مدونون على صفحات التواصل الاجتماعي أن القائم بأعمال بالسفارة الليبية في ألمانيا كلف موظفة لبنانية الجنسية بطرد مواطنين ليبيين جرحى ومرضى من سفارة بلادهم واستدعاء الشرطة الألمانية لإخراجهم من بالقوة، حسب وصف المدونين.

وأفاد مصدر خاص لـ”218″ بتفاصيل ما حدث في السفارة الليبية في برلين، واصفاً معاملة موظفي السفارة للجرحى والمرضى بـ”المشينة ولم تخلُ من عبارات السخرية والاستهزاء بمواطنين ليبيين في المغترب الألماني يطالبون بحقوقهم”، وأن طردهم من مبنى سفارتهم جاء بطلب من القائم بالأعمال.

وأضاف المصدر أن الحادثة سبق أن تكررت، فالجرحى والمرضى في الساحة الألمانية يعانون منذ فترة هم ومرافقوهم من معاملة “في منتهى الذل والاحتقار”، حسب وصفه، مشيراً إلى وجود سرقات بالملايين حرمت الجرحى والمرضى والمرافقين حتى من المنحة المخصصة من قبل الدولة.

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