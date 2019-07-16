بن هامل: كلمة مرتقبة للقائد العام للقوات المسلحة “خليفة حفتر” اليومين القادمين

أكد الصحفي الليبي عبدالباسط بن هامل أنه من المرتقب إذاعة كلمة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر خلال اليومين القادمين.

وقال بن هامل في منشور على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك “كنت في لقاء مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في الرجمة، مؤكداً أن المعنويات تعانق السماء، وأن لا رجوع عن تحرير العاصمة طرابلس ولاتفاوض مع الميليشيات المسلحة، حسب قوله.

وأضاف بن هامل في إدراج أخر أن الرجمة ومعسكرات الجيش تشهد خلايا نحل تعمل وتسابق الزمن لاستعادة كل شبر مختطف من تراب البلاد.

وكان مراقبون أكدوا في وقت سابق أن المشير حفتر سيلقي خطابا سيعلن فيه انطلاق العمليات الأخيرة للسيطرة على كامل العاصمة طرابلس.

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