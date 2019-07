ضبط شحنة لحوم فاسدة بميناء الخمس

ضبط قسم مكافحة التهريب والمخدرات بزليتن شحنة تتضمن حاويتين 40قدم تحتوي على لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك البشري بالإضافة إلى كمية كبيرة من كبد الأبقار المحظور دخولها إلى ليبيا.

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الشحنة تم منحها إفراج جمركي من ميناء الخمس وهي عبارة عن شحنة تفاح طازج.

وأوضح المركز أنه بعد التفتيش من قِبل مكتب الرقابة فرع بزليتن وقسم مكافحة التهريب والمخدرات وجهاز الحرس البلدي بزليتن تبين أن الشحنة تحتوي على لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك البشري وكمية كبيرة من كبد الابقار المحظور في ليبيا.

