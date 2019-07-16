ورشة عمل تدريبية لموظفين بالإدارة المحلية في بلدية أبوسليم

انطلقت بمركز التدريب في بلدية أبوسليم، فعاليات ورشة عمل تدريبية لعدد من موظفي وزارة الحكم المحلي تحت إشراف مؤسسة المعهد الجمهوري الدولي، بحضور المفوض بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد عبدالله الطاهر.

وأوضحت المجلس البلدي أبوسليم عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الورشة التدريبية التي انطلقت أمس الاثنين، تأتي في إطار مساعيها لتنمية المهارات ورفع الكفاءات والعمل على تحسين الإداء الوظيفي للكوادر الإدارية بكافة القطاعات الحكومية في البلدية.

وأشار المجلس البلدي إلى أن إنشاء مركز للتدريب في أبوسليم «سيكون حافزًا ومساهمًا بالتنمية ورفع الكفاءات الإدارية للدولة»، منوهًا إلى أن الورشة الدريبية ستستمر على مدى يومين.

وحضر انطلاق فاعليات الورشة إلى جانب المفوض بوزارة الحكم المحلي عميد وأعضاء المجلس البلدي أبوسليم ومستشار نائب المجلس الرئاسي ومدير مشروع التدريب والمتدربين بالوزارة والعاملين بالمركز.

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