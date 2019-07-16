عقب تفجير الهواري.. التجمع الليبي يدعو للاصطفاف من أجل محاربة الإرهاب

أعرب التجمع الوطني الليبي، عن إدانته الهجوم للإرهابي الذي طال مقبرة الهواري بمدينة بنغازي.

وقال التجمع في بيان أصدره، إن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان الذي لم يسلم منه الموتى في قبورهم، لا يمثل الدين الإسلامي السمح بأية صله ولا يمكن تصنيفه الا تحت الاعمال التي ينبذها ويرفضها الدين الإسلامي الحنيف الذي حرم قتل النفس دون حق، وان مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثني شعبنا على رفضه الدائم والقطعي لكافة أساليب الترهيب والترويع وأنه مصمم على الاستمرار في محاربة الإرهاب اينما وجد وحيثما حل”.

وجدد التجمع، في بيانه، دعوته لكافة أطياف الشعب الليبي بالالتحام والاصطفاف صفاً واحداً لمحاربة ومكافحة الإرهاب والابتعاد عن الخلافات المفتعلة والاجندات غير الوطنية من أجل سلامة ارضنا وامن شعبنا.

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