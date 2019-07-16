اخبار ليبيا الان

نيران اشتباكات طرابلس لم ترحم المدنيين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مدير الإعلام بإدارة شؤون الجرحى مالك مرسيط أن سقوط ضحايا مدنيين جراء الاشتباكات الدائرة في محيط طرابلس منذ مطلع أبريل، جاء نتيجة وجدود أغلب المساكن في مناطق الاشتباكات وتعرض المدنيين للقصف العشوائي.

ووصف مرسيط في حديث برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الثلاثاء، عمل الأطقم الطبية بالخطير نظرا لوجود المستشفيات الميدانية قرب مناطق القتال حيث يعملون على إنقاذ الجرحى دون تمييز بينهم.

وأشار مرسيط إلى أن المستشفى الميداني بمنطقة السواني تعرض للقصف فجر الثلاثاء نتج عنه إصابة 4 أشخاص منهم ثلاثة سائقين ومسعف، موضحا أنه تم إجلاء أغلب السكان من مناطق الاشتباك باستثناء من رفض الخروج.

ولفت إلى أن خطوطهم لازالت مفتوحة لاستقبال أي نداء من قبل العائلات العالقة لتوفير ممرات آمنة لخروجهم، مناشدا الاطراف المتنازعة باحترام الأطقم الطبية وعدم التعرض لهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك