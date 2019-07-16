نيران اشتباكات طرابلس لم ترحم المدنيين

أفاد مدير الإعلام بإدارة شؤون الجرحى مالك مرسيط أن سقوط ضحايا مدنيين جراء الاشتباكات الدائرة في محيط طرابلس منذ مطلع أبريل، جاء نتيجة وجدود أغلب المساكن في مناطق الاشتباكات وتعرض المدنيين للقصف العشوائي.

ووصف مرسيط في حديث برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الثلاثاء، عمل الأطقم الطبية بالخطير نظرا لوجود المستشفيات الميدانية قرب مناطق القتال حيث يعملون على إنقاذ الجرحى دون تمييز بينهم.

وأشار مرسيط إلى أن المستشفى الميداني بمنطقة السواني تعرض للقصف فجر الثلاثاء نتج عنه إصابة 4 أشخاص منهم ثلاثة سائقين ومسعف، موضحا أنه تم إجلاء أغلب السكان من مناطق الاشتباك باستثناء من رفض الخروج.

ولفت إلى أن خطوطهم لازالت مفتوحة لاستقبال أي نداء من قبل العائلات العالقة لتوفير ممرات آمنة لخروجهم، مناشدا الاطراف المتنازعة باحترام الأطقم الطبية وعدم التعرض لهم.

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