معالي رئيس ديوان مجلس النواب يزور مقر قناة الفضائية الليبية بمدينة بنغازي

بنغازي 16 يوليو 2019 (وال) – أجرى معالي رئيس ديوان مجلس النواب الليبي الأستاذ عبدالله المصري، الإثنين، زيارة لمقر قناة الفضائية الليبية، بمنطقة طابلينو في مدينة بنغازي .

حيث كان في استقباله مدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي السيد حاتم العريبي ومدير عام القناة السيد سراج الدين الحاسي،

المصري خلال زيارته تجول رفقة مدير المؤسسة داخل أروقة القناة للإطلاع على آخر التجهيزات الحديثة لاستوديوهات البث وحجرات الاستقبال والنظام العام داخل القناة.

وتأتي الزيارة لبحث أوجه العمل بين ديوان مجلس النواب والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي، وذلك في إطار التعاون بين المجلس النواب وأجهزة الدولة الشرعية المنبثقة عنه.

وبارك المصري المجهودات المبذولة من قبل الحكومة المؤقتة والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي للرقي بالعمل الإعلامي بعد صيانة وتجهيز مقر القناة الذي من شأنه إظهار العمل داخل مؤسسات الدولة بصورة لائقة وحديثة. (وال – بنغازي) ع ع

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