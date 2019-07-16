ملتقى القبائل والمدن يندد بالتدخل التركي القطري

انتظمت في بلدية القيقب بالجبل الأخضر، الثلاثاء، فعاليات الملتقى العام للقبائل والمدن الليبية، بحضور أعيان وحكماء ومشائخ توافدوا إلى البلدية من كافة المدن والمناطق.

وانطلق الملتقى العام بكلمات أكدت في مجملها على وحدة الصف والكلمة، فيما أكد بيان مشترك للقبائل المشاركة على وحدة التراب الليبي، منددين بالتدخل التركي القطري في الشأن الليبي، حسب البيان.

وأشاد المجتمعون بالدور البطولي للجيش الوطني في محاربة الإرهاب، ودعوا إلى تبني نظام اقتصادي يضمن العدالة بين كافة أفراد المجتمع على كافة المدن الليبية دون تمييز .

كما دعا المشاركون إلى ضمان حرية الصحافة والإبداع الفكري والثقافي بما لا يتعارض والقيم الدينية والاجتماعية بالمجتمع، واستيعاب الرؤى الشبابية ودعمها، مؤكدين على نبذ كافة أشكال التطرف والإرهاب.

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