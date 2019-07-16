الضمان الاجتماعي المرج ينظم ندوة حول “إدارة الجودة الشاملة”

المرج 16 يوليو 2019 (وال) – نظمت إدارة الجودة والتفتيش وتقويم الأداء بصندوق الضمان الاجتماعي المرج اليوم الثلاثاء ندوة حول “إدارة الجودة الشاملة” ضمن برنامج تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

وتهدف الندوة التي أقيمت داخل مكتب الخدمات الضمانية بمشاركة رؤساء الوحدات والخبراء الضمانين إلى التعريف بنظام الجودة الشاملة، ونشر ثقافة الجودة وإدارة العمليات والتخريط لما يُعرف بالدورة المستندية .

وأوضح مدير إدارة الجودة والتفتيش وتقويم الأداء بصندوق الضمان الاجتماعي، المهندس حمزة خليفة الشريف أن الصندوق يسعى لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في كافة الفروع وذلك لتحقيق النتائج المُثلى وتحقيق متطلبات الجودة على مستوى الصندوق.(وال – المرج) أف/ أ د

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