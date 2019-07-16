معيتيق يبحث عمل محطات الوقود وتوفير احتياجاتها

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، مع المسؤولين في شركات كل من “البريقة لتسويق النفط، الشرارة، الراحلة، نفط ليبيا”، الموكل لها توزيع الوقود من خلال محطاتها العاملة بمختلف المدن الليبية لبحث الأسباب التي أدت للازدحام أمام محطات الوقود، وعجز الشركات في تلبية احتياجات المواطنين بالرغم من توفر المخزون الكافي من الوقود في مستودعات شركة البريقة.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام التابعة لحكومة الوفاق، أن تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة افتتاح جميع المحطات وعدم قبول الأعذار، وتقديم تقرير مفصل عن المحطات التي لا تعمل بانتظام خلال الخمسة الأيام القادمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أكد معيتيق على ضرورة متابعة عمل المحطات من قبل الشركات التابعة لها، وتزويدها باحتياجاتها حتى تستمر في توزيع الوقود خلال فترة الأزمة، وطالب شركة البريقة سداد ما عليها من مستحقات للخزانة العامة.

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