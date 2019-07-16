بلدية بنغازي تُتابع أعمال مشروع صيانة وتطوير  طريق المطار

بنغازي 16 يوليو 2019 (وال) – استعرض رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري اليوم الثلاثاء تنفيذ مشروع صيانة وتطوير طريق المطار.

وأكد بوجواري خلال اجتماعه مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني ومديرعام شركة قلعة بغداد جبريل البدري ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة ومدير المشروع المهندس عمر زوبي على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع لأهميته.

وأشار رئيس المجلس التسييري إلى تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني بشأن ضرورة العمل على حل جميع المشاكل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ هذا المشروع في وقته المحدد، وأهمها موضوع نقل كوابل الكهرباء الأرضية وتغيير مسارها.

من جانبه، أفاد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني بأنه جاري معالجة موضوع نقل كوابل الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء والشركة المنفذة للمشروع.

يُشار إلى أنه قد تم الاتفاق على ضرورة التقيد بالبرنامج الزمني للمشروع والانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال والاستلام النهائي سوف يكون في نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

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