الخارجية الأمريكية، نتشارك مع هذه الأطراف الدولية في المطالبة بوقف الأعمال القتالية في ليبيا

عبّرت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها عمّا سمته “استمرار الأعمال العدائية في طرابلس”، داعية إلى وقف التصعيد القتال الحالي.

ودعت تلك الحكومات إلى “العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة”. قائلة إنه “لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا”، مشيرة إلى أن الصراع “هدّد الصراع المستمر بزعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي، وفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط”.

كما أعربت عن رفضها للمحاولات “المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد”، ودعت “جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة،” مجددة التزامها بمحاسبة “المسؤولين عن تفاقم حالة عدم الاستقرار”.

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