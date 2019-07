سلامة يبحث مع وزير خارجية الإمارات الأوضاع في ليبيا

‏التقى الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد، في إطار زيارة إلى أبو ظبي تهدف للبحث مع كبار المسؤولين في السبل الآيلة لوضع حد للإقتتال الدائر في ليبيا والعودة للعملية السياسية.

وعرض الممثل الخاص للمسؤولين في دولة الإمارات الكلفة الإنسانية الخطيرة للأحداث الراهنه وأهمية التمسك بخريطة طريق موحدة للم شمل الليبيين ولمساعدتهم على التوافق والمصالحة.

