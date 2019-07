أصدرت دول مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بيانا، الأربعاء، بشأن القتال المستمر في طرابلس والوضع في ليبيا.

عاودت حكومات الدول التأكيد على قلقها العميق حيال القتال المستمر في طرابلس، ودعت إلى خفض التصعيد فورا ووقف القتال الدائر، وحثت على العودة مباشرة إلى العملية السياسية بموجب تكليف الأمم المتحدة.

وأكدت الدول على أنه لا حل عسكري للوضع في ليبيا، والعنف المستمر تسبب في إزهاق أرواح نحو 1100 شخص، وتشريد أكثر من 100,000 آخرين، وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية. والمواجهة المستمرة تهدد استقرار قطاع الطاقة في ليبيا، وتفاقم مأساة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

كما نشير إلى قلقنا العميق بشأن المحاولات المستمرة من قبل جماعات إرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، وندعو جميع أطراف الصراع في طرابلس للنأي بأنفسهم عن هؤلاء الإرهابيين والأفراد الذين حظرتهم لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، ونجدد التزامنا بمحاسبة المسؤولين عن حالة عدم الاستقرار هذه.

The post خمس دول ترفض الحل العسكري في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية