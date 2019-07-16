اخبار ليبيا الان

خمس دول ترفض الحل العسكري في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أصدرت دول مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بيانا، الأربعاء، بشأن القتال المستمر في طرابلس والوضع في ليبيا.

عاودت حكومات الدول التأكيد على قلقها العميق حيال القتال المستمر في طرابلس، ودعت إلى خفض التصعيد فورا ووقف القتال الدائر، وحثت على العودة مباشرة إلى العملية السياسية بموجب تكليف الأمم المتحدة.

وأكدت الدول على أنه لا حل عسكري للوضع في ليبيا، والعنف المستمر تسبب في إزهاق أرواح نحو 1100 شخص، وتشريد أكثر من 100,000 آخرين، وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية. والمواجهة المستمرة تهدد استقرار قطاع الطاقة في ليبيا، وتفاقم مأساة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

كما نشير إلى قلقنا العميق بشأن المحاولات المستمرة من قبل جماعات إرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، وندعو جميع أطراف الصراع في طرابلس للنأي بأنفسهم عن هؤلاء الإرهابيين والأفراد الذين حظرتهم لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، ونجدد التزامنا بمحاسبة المسؤولين عن حالة عدم الاستقرار هذه.

The post خمس دول ترفض الحل العسكري في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ما يقوم به الجيش الوطنى من حرب ضد الارهاب ياتى فى اطار الحل السياسى وخارطة الطريق التى اعلنها الجيش الوطنى فلا حل سياسى دون جيش وطنى يحمى تطبيق الحل السياسى وضمان نقل السلطة سلميا والا يحدث ما حصل عقب انتهاء انتخابات 2014 اما الحل العسكرى فيكون حكم ليبيا دون انتخابات ومن خلال مجلس عسكرى وهذا لم يقل به احد فالقائد الاعلى للجيش مثل كل الدول المدنية فى حالة عدم وجود رئيس منتخب هو رئيس مجلس النواب كما هو فى الجزائر حاليا مع وجود حكومة مؤقتة مدنية برئاسة عبدالله الثنى تدير المناطق المحررة

    رد