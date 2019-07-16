“المؤقتة” تتطلع لتوليد الكهرباء من القمامة

تسعى الحكومة المؤقتة إلى توليد الطاقة الكهربائية من إعادة تدوير القمامة ليكون حلا جذريا لملف النظافة العامة.

وحول هذا الهدف، بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، مع مدير المجموعة الألمانية المتخصصة في إعادة تدوير القمامة وإنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن عملية تدوير القمامة، آليات تطبيق برامج تدوير القمامة في ليبيا.

وقالت البلدية إن الاجتماع الذي حضره وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، والناطق باسم الحكومة حاتم العريبي، تناول إمكانية الاستفادة من المجموعة من خلال تدويرها للقمامة في ليبيا واستخدامها في الطاقات البديلة على أن تعمل المجموعة الالمانية وفقا لنظام BOT.

وطلب الثني من مدير المجموعة تقديم العروض اللازمة للمشروع بعد دراسة كل البلديات التابعة للحكومة المؤقتة، وتقييم المشروع من قبل المختصين في مجالات البيئة والطاقة للبت في اعتماده من عدمه.

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