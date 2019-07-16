رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي يزور موقع إجدابيا

إجدابيا 16 يوليو 2019 (وال) – ذكر جهاز النهر الصناعي أن رئيس اللجنة الإدارية عادل الكوافي قام رفقة رئيس قسم المتابعة في مكتب شؤون اللجنة مهندس حسين بوشعالة بزيارة ميدانية إلى موقع إجدابيا.

وأفاد مكتب الإعلام في الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه كان في استقبال الكوافي المهندس مدير الموقع خالد ضبوح وعدد من المهندسين والفنيين.

وأضاف المكتب أن رئيس اللجنة المكلف اطلع على آخر المستجدات بخصوص العقود التي ثم إبرامها في الفترة الماضية الخاصة بصيانة مخزن الموقع وورشة المركبات وكذلك عقد إنشاء مبنى الإعاشة.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تمت مناقشة آخر المستجدات بخصوص توفير طلبات المستخدمين بموقع إجدابيا مع مهندس خالد ضبوح مدير موقع إجدابيا، لافتا إلى أن الكوافي قام بزيارة إلي مباني الإقامة للوقوف على أعمال صيانتها وتأثيثها.(وال – إجدابيا) ر ع/ أ د

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