المعداني يوجه لإجراء تحقيق عاجل بـ”انفجار سرت”

أصدر عميد بلدية سرت مختار المعداني، الثلاثاء، تعليماته للجهات المعنية بشأن فتح تحقيق عاجل في أسباب الانفجار الذي وقع داخل مقر الكتيبة 604 في الحي رقم 3، وطالب بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عنه.

وجاءت توجيهات المعداني بعد أن تضاربت الأنباء حول الانفجار، حيث نفى المتحدث باسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد، الاثنين، تعرض المدينة لقصف جوي أو انفجار سيارة مفخخة.

وقال المتحدث في تصريح عبر صفحة في “فيسبوك”، إن ما حدث في سرت كان عبارة عن انفجار حاوية ذخيرة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، لافتا أيضا إلى أن قوة حماية وتأمين سرت قامت بتنفيذ عملية ناجحة لتفجير مخلفات الحرب في منطقة السبعة.

من جهتها ذكرت مصادر أن انفجارا ضخما وقع في مخزن للذخيرة في مقر الكتيبة 604 الملاصقة لمدرسة اليرموك أسفر عن أضرار جسيمة في المنازل والمحال القريبة للمقر ووصلت أضراره إلى مستشفى المدينة.

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