القيادة العامة تُعين قيادي سابق بـ”الوفاق” مديراً لجهاز مكافحة الإرهاب

قالت مصادر مطلعة أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي كلفت النقيب فرج أقعيم مديراً لجهاز مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة.

ولم توضح المصادر المزيد من التفاصيل، فيما لا يمكن التأكد من صحة قرار التعيين.

والنقيب فرج إقعيم كان وكيلاً لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وعيّن مطلع سبتمبر الماضي، قبل أن يتم إعتقاله هو وإثنين من إخوته مطلع شهر نوفمبر 2017 من قبل قوات الجيش الوطني على خلفية تصريحات مناوئة للقيادة العامة.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أمر بالإفراج عن فرج إقعيم خلال شهر اغسطس الماضي؛ في إطار المصالحة الوطنية، واستجابة لمناشدات شيوخ قبيلة إقعيم.

وسبق أن اسس فرج أقعيم جهاز مكافحة الإرهاب في 2015 واعتبرها البعض مساندة للجيش الوطني في عملياته في بنغازي ضد المجموعات الإرهابية، قبل تغييره مسماها لاحقاً إلى قوة العمليات الخاصة.

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