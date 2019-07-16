النائب محمد مدور: إغلاق الشرارة رد على الاوضاع المعيشية في الجنوب

صرح النائب بمجلس النواب الليبي عن اوباري غات مرزق محمد علي مدور لبوابة افريقيا الاخبارية بان اغلاق حقل الشرارة جاء كردة فعل غاضبة على الاوضاع المعيشية التى يعيشها الجنوب ووصفها بالاوضاع المتردية جدا

وقال مدور” أن حراك غضب فزان عندما تقوم باغلاق انابيب النفط انما تطالب بحقوقها المهضومة وان يتساوى الجنوب بذات المستوى الذي يتمتع به الشمال من الخدمات”واعرب مدور عن استيائه من تعامل الحكومات المتعاقبة مع الخدمات الضرورية للمواطن في الجنوب.

وقال “الموارد تتجه من الجنوب الى الشمال غير ان اهالي الجنوب لا يستفيدون منها بقدر الشمال فمن انقطاع التيار الكهربائي لايام عدة تصل الى اربعة ايام في صيف تصل الحرارة تصل فيه الى 50 درجة ومن غلاء اسعار البنزين الذس يباع اللتر منه في الجنوب بدينار ونصف ومن تردي الوضع الصحي حيث المستشفيات تفتقر الى الاطباء ويعاني مستشفى غات توقف الصيانة منذ سنوات ويموت الاطفال من لدغ العقارب ولا يجدون الامصال ومن المواصلات شبه المعدومة ومنها طريق من اوباري الى وادي عتبة بطول 50 كلم جرفت المادة الاسفلتية منذ 8 سنوات والى الان لم يتم اصلاحه ومة التعليم الذي يعاني تاخر وصول المناهج وعدم تزويد المعامل بالمواد ومن ازمة السيلو التى تصل من 3 الى 5 تشهر وتوزع 250 دينار وهناك مصارف مغلقة منذ سنوات والناس تضطر الى العمل في الشمال لتوفير سبل الحياة “.

وواصل مدور حيثه بالقول ان شروط فتح الحقل بان تتوفر الكهرباء والسيولة وكل الخدمات الاساسية للمواطن وطالب مدور الجنوب الشرقي بان يخطو ذات الخطوة وان يتوقف النفط الى ان تتحسن الخدمات المقدمة للمواطن بحسب تعبيره.

يذكر ان حراك اطلق على نفسه اسم حراك غضب فزان اعلن عن اغلاق جقل الشرارة النفطي لافتا الى ان سبب الاغلاق هو الاوضاع المعيشية السيئة التى يعيشها المواطنون في الجنوب .