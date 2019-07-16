سلامة يلتقي وزير خارجية دولة الإمارات

‏التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد، في إطار زيارة إلى أبو ظبي تهدف للبحث مع كبار المسؤولين في السبل الآيلة لوضع حد للإقتتال الدائر في ‫ليبيا‬ والعودة للعملية السياسية.

وعرض الممثل الخاص ،وفق ما أفادت به البعثة الأممية ، للمسؤولين في دولة الإمارات الكلفة الإنسانية الخطيرة للأحداث الراهنه وأهمية التمسك بخريطة طريق موحدة للم شمل الليبيين ولمساعدتهم على التوافق والمصالحة.

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