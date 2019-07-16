سلامة يبحث الأزمة الليبية مع مسؤولي الإمارات

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، الثلاثاء، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد، خلال زيارة سلامة إلى أبوظبي.

وقالت البعثة الأممية بحسابها الرسمي في “تويتر”، إن زيارة سلامة إلى أبو ظبي تهدف للبحث مع كبار المسؤولين حول السبل الممكنة لوضع حد للاقتتال الدائر في ليبيا والعودة للعملية السياسية.

وعرض سلامة للمسؤولين في دولة الإمارات الكلفة الإنسانية الخطيرة للأحداث الراهنة وأهمية التمسك بخريطة طريق موحدة للم شمل الليبيين ولمساعدتهم على التوافق والمصالحة.

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