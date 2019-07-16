اللواء أحمد المسماري: القوات المسلحة حققت نجاحات كبيرة والساعات القادمة تحمل “بشائر النصر”

بنغازي 16 يوليو 2019 (وال) – قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري إن القوات المسلحة استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركزات المليشيات الإرهابية.

وأضاف المسماري أن القوات المسلحة تمكنت وفي كافة المحاور من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كافة خطوط النار مستفيدة من دروس المعارك السابقة.

وذكر الناطق باسم القائد العام أن القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم كما دكت أهدافًا إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي.

ولفت المسماري إلى أن مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية لقواتنا على كافة المستويات من القيادة الاستراتيجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن الساعات القادمة تحمل المزيد من بشائر النصر على المليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية.(وال – بنغازي) إ م/أ د

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