المسماري: قوات الجيش طورت عمليات هجومية تعبوية.. والساعات القادمة تحمل المزيد من بشائر النصر

أكد اللواء احمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية أن القوات المسلحة تمكنت في كافة المحاور من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كافة خطوط النار.

وأضاف المسماري في تصريحات نشرها على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن هذه العمليات جاءت بعد الاستفادة من دروس المعارك السابقة، مشيراً إَلى أن القوات المسلحة استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تتمركزات المليشيات، حسب تصريحه.

وأضاف المسماري “القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم كما دكت اهداف ارهابية في العمق الاستراتبجي المعادي”.

وأشار المسماري إلى أن مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية اظهرت كفاءة وقدرة عالية لقواتنا على كافة المستويات من القيادة الاستراتبجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة.

وشدد المسماري على أن الساعات القادمة تحمل المزيد من بشائر النصر على المليشيات والعصابات المسلحة.

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