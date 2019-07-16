الآغا : الرئاسي والمركزي سيوقفان صرف مخصصات أرباب الأسر

ليبيا – أكد رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي البيضاء رمزي الآغا عزم المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير إيقاف تنفيذ مخصصات أرباب الأسر لعام 2019.

وأوضح الآغا، أن سبب الإيقاف هو أن المجلس الرئاسي لا يستفيد من مخصصات أرباب الأسر، بينما يتحصل على دينارين وستين قرشا مقابل بيع الدولار الواحد مضافًا إليها الرسوم المقررة، والتي تُسلّم إليه مباشرة ويتم التصرف فيها لدعم المليشيات.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس كان قد أعلن أمس الإثنين أنا حجم أرباحه وإيراداته من بيع النقد الأجنبي وتحصيله رسوم مقابل هذا البيع قد بلغت خلال سنة 2018 لوحدها أكثر من 13 مليار دينار ليبي .

المرصد – متابعات

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