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قنان : حفتر يسعى لإنهاء الديمقراطية التي قدمها لنا ثوار 17 فبراير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب المنقطع القيادي في حزب الجبهة الوطنية سالم قنان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق ببذل المزيد لوقف ما أسماه ” العدوان الظالم الذي يقوده حفتر ومليشياته ” .

وإعتبر قنان خلال جلسة عقدها المجلس الموازي غير المعترف به دولياً في طرابلس بأن عملية الجيش في طرابلس هدفها إنهاء العملية السياسية والديمقراطية في البلاد .

وقال قنان أن هذه الديمقراطية والعملية السياسية قد دفع ثمنها من أسماهم بـ ” أبناء ثورة 17 فبراير “  ممن وصفهم بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لأجل الليبيين .

وتسائل قنان في كلمته وهو عضو عن دائرة نالوت حول مواقف بعض الدول من العمليات في طرابلس مثل السودان والمغرب والأردن قائلاً بأنها تجتمع في ” جامعة ” لم تحظى ليبيا فيها بأي إهتمام ، رافضاً تسميتها بالجامعة العربية ! . 

وإتهم قنان هذه الجامعة التي رفض تسميتها بإسمها الصحيح كجامعة للدول العربية بعدم الإجتماع أو عمل أي شيء لوقف دماء الليبيين وذلك على حد تعبيره . 

وفي ختام كلمته بالجلسة التي كانت جلسة إستماع لوزيز داخلية الوفاق محمد سيالة ، توجه قنان بطلب لسيالة لمعرفة مواقف هذه الدول لكي يتعامل معها مجلسهم الموازي إلا أن سيالة رفض الإجابة وطالب بتأجيلها للجلسة المغلقة .

المرصد  – متابعات 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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