عائلة المشاي تكشف تفاصيل عملية إطلاق النار عليه وإختطافه في طرابلس

ليبيا – أكدت عائلة محمد عمر حسن المشاي رئيس المجلس المحلي لبلدة العوينية سابقاً ، رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية التابع لهيئة الرقابة الإدارية في طرابلس حالياً صحة نبأ إختطافه مساء أمس الثلاثاء .

وقالت عائلة المشاي التي تواصل أفراد منها مع صحيفة المرصد بأن جماعة مسلحة إعترضت طريق نجلهم في منطقة أبوسليم وأصابته بالرصاص في إحدى ساقيه وإقتادته نحو وجهة مجهولة .

ورجحت العائلة أن تكون المجموعة التي قامت بهذا العمل من منطقة أبوسليم ذاتها وخاصة مجموعة ” غنيوة ” نافية علمها بصدور أي أوامر قبض أو ضبط بحقه من قبل السلطات القضائية لكي تكون هذه العملية قد تمت بموجبها .

وأضافت بأن نجلهم الذي يقطن في منطقة مشروع الهضبة كان في زيارة لمنزل والده بمنطقة أبوسليم قبل أن يتعرض للخطف والرماية بالرصاص محملة المجلس الرئاسي ووزير الداخلية فتحي باشاآغا سلامته الشخصية كون الجهة التي إعترضته تابعة لهذه الوزارة .

وعن سبب هذه الحادثة إستبعدت العائلة أن تكون عملية عرضية أو بهدف السطو المسلح مثلاً مؤكدة بأن ما تعرض له نجلهم مرتبط بعمله وبقضايا فساد وضبطه سلع ومواد غذائية فاسدة قد يكون مستورديها من ” المليشيات ” أو أحد التجار المرتبطين بهم .

يشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية كان قد أعلن خلال الـ 72 ساعة الماضية عن ضبط شحنات غذائية فاسدة خاصة أن بعضها مستورد من تركيا كما كشف الإثنين عن ضبط شحنة لحوم وكبد غير صالحة للإستهلاك البشري قادمة إلى ميناء الخمس من دولة لم يسمها .

المرصد – متابعات

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