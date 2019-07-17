الجيش الوطني: ننتظر التعليمات لتنفيذ الهجوم الكاسح والدخول لقلب العاصمة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن الجيش تمكّن من تطوير عملياته الهجومية على كافة المحاور، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة نحو مواقع تمركزات المجموعات المسلحة التابعة للوفاق.

وأوضح المسماري، أن القوات الجوية قدّمت الدعم في جميع مراحل الهجوم، واستهدفت مواقع في العمق الاستراتيجي تابعة لحكومة الوفاق.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية للجيش على كافة المستويات، من القيادة الاستراتبجية والتكتيكية، إلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة.

وأكد اللواء أحمد المسماري، أن الساعات القادمة تحمل المزيد من الانتصارات للجيش الوطني على المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، قد أوضح أن مجموعات مسلحة تابعة لمصراتة، سحبت أسلحتها من مدرسة السواني الثانوية واتجهت نحو منطقة الكريمية، إضافة إلى انسحاب بعض المجموعات المسلحة الأخرى من محاور القتال، بعد أن عرفوا أن هناك هجوم كاسح للجيش الوطني، على جميع المحاور في الأيام المقبلة.

وأضاف المركز، أن منطقة الرملة، شهدت هي الأخرى انسحابًا في ساعة متاخرا يوم أمس، بعد أن اشتدت عليهم الضربات من قِبل الجيش الوطني.

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