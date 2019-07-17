مصادر صحفية تكشف تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لواشنطن نهاية الأسبوع

كشفت مصادر صحفية، عن اعتزام وفد من مجلس النواب القيام بزيارة رسمية إلى واشنطن، لأجل التشاور مع إدارة البيت الأبيض ونقل رسالة من المشير خليفة حفتر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح مسؤول برلماني رفيع لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الزيارة المرتقبة، سيكون موعدها نهاية الأسبوع الحالي، ضمن زيارة مُعلنة والأولى من نوعها، لوفد من البرلمان الليبي. ولم يُفصح المسؤول عن أي تفاصيل أخرى، حول الزيارة.

وفي سياق تسارع الأحداث السياسية والعسكرية في ليبيا، كشفت مصادر من داخل مجلس النواب للصحيفة، أن خلافًا قد حدث بعد صياغة البيان الختامي الصادر من من النوّاب في القاهرة.

وأشارت المصادر أن نوابا محسوبين على حكومة الوفاق، عمِلوا على أن تُضاف فقرة تُندّد بتحرّك الجيش الوطني نحو طرابلس، والمطالبة بوقف إطلاق النار، ودعوة الأطراف للحوار. من أجل هدنة إنسانية.

وأضافت المصادر أن البيان الختامي قد تم الاتفاق عليه في نهاية المشادات الكلامية، على عدم إضافة التنديد بالعملية العسكرية، ولا حتى الإشادة بالجيش الوطني، التي كانت متوقعة أن تصدر في البيان.

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