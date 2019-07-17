مركز سبها الطبي يروي حكاية الطفل الذي سارع لإنقاذه وعلاجه

طمأن مركز سبها الطبي، أن الطفل الذي تناقلت أخباره مواقع التواصل في ليبيا، بسبب احتياجه لحاضنة ولم يجد والده سيارة لإسعافه، أنه يتلقّى العلاج على أكمل وجه بالمركز، وتحت رعاية الطاقم الطبي المسؤول عن علاجه.

ويبلغ الطفل 7 أشهر، وطالب والده من مدينة غات، منذ أيام المساعدة لإنقاذ إبنه، وتفاعل نشطاء مع حالة الطفل، وحاولوا إيصال صوت والده ليتمكن من إنقاذه وإسعافه.

وأوضح ولي أمر الطفل للمكتب الإعلامي للمركز، أن طفله وُلد قبل وقته بمدة شهرين، وكان في حاجة إلى الحاضنة، مشيرا في حديثه أنه تحصّل على حاضنة في مدينة غات ولكنها توقّفت بعد ساعات.

وأشار ولي أمر الطفل، إلى أنه اتجه بعد ذلك إلى الحدود الجزائرية، ولكن السلطات الجزائرية في الحدود طلبت منه جواز السفر للطفل، ليتمكّن من دخوله الخزائر وعلاج طفله. ومن بعدها عاد به إلى مدينة غات التي لا يوجد فيها سيارة إسعاف، الأمر الذي جلعه يتجه لمدينة أوباري من أجل البحث عن اسطوانة أكسوجين للطفل.

وأضاف ولي أمر الطفل في حديثه، أنه اتجه إلى مدينة سبها، بعد معاناته لأجل إنقاذ طفله، للبحث عن إسعاف طفله، في مركز سبها الطبي، الذي سارع لإسعاف الطفل وإنقاذه.

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