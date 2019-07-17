لا كهرباء ولا مياه.. لسان حال الليبيين بعد تفاقم الأزمات

أغلق شباب من رقدالين وزلطن وزارة والجميل، الطريق الرابط بين بوكماش وراس اجدير، احتجاجا على انقطاع الكهرباء لمدة تزيد عن 20 ساعة متواصلة.

وأوضح الشباب الذين احتجوا على استمرار انقطاع الكهرباء عن مناطقهم، برفع بعض اللافتات التي تشير إلى أن مناطقهم لم ترى النور لساعات طويلة.

وأضاف نشطاء على مواقع التواصل، من منطقة سوق الجمعة، أن ساعات انقطاع الكهرباء عن منطقتهم تجاوزت الـ20 ساعة، متسائلين عن موعد انتهاء هذه الأزمة التي طالت لسنوات.

وأشار مواطن من منطقة الحي الإسلامي، أن انقطاع الكهرباء بدأ منذ الساعة 2 ظهرا ولم يأتي حتى اللحظة، مشيرا أن أهالي المنطقة يعانون بسبب انقطاع الكهرباء الذي تسبّب في إفساد أكلهم وحياتهم اليومية.

وليس ببعيد عن أزمة عدم وجود حلول جذرية لإصلاح الأعطال الكهربائية، التي باتت تًعكّر صفو الليبيين في كل المناطق، بساعات متفاوتة، تُضاف أزمة انقطاع المياه التي أصبحت مقترنة بالكهرباء، في أغلب المناطق الليبية.

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