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مركز الطب الميداني والدعم: الطاقم الطبي تعرّض لحادث أليم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرّض الطاقم الطبي التابع لمركز الطب الميداني والدعم في طرابلس، إلى حادث سير بمنطقة عين زارة، أثناء تأديته عمليات الإنقاذ الإنساني للعالقين في مناطق الاشتباكات المسلحة.

وأوضح المركز أن الحادث أدّى إلى إصابة أحد الأطباء ومسعف وسائق سيارة الإسعاف، إصابات بليغة، بعد أن تضرّرت السيارة بشكل كبير.

وأشار مركز الطب الميداني والدعم، أن سيارة الإسعاف، كانت تتفادى في القصف الليلي قبل أن تتعرض للحادث.

وأضاف المركز، أن أعضائه قاموا بزيارة المصابين، للوقوف على احتياجاتهم، بعد أن عرّضوا أنفسهم للخطر لإنقاذ المدنيين والعالقين في مناطق الاشتباكات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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