مركز الطب الميداني والدعم: الطاقم الطبي تعرّض لحادث أليم

تعرّض الطاقم الطبي التابع لمركز الطب الميداني والدعم في طرابلس، إلى حادث سير بمنطقة عين زارة، أثناء تأديته عمليات الإنقاذ الإنساني للعالقين في مناطق الاشتباكات المسلحة.

وأوضح المركز أن الحادث أدّى إلى إصابة أحد الأطباء ومسعف وسائق سيارة الإسعاف، إصابات بليغة، بعد أن تضرّرت السيارة بشكل كبير.

وأشار مركز الطب الميداني والدعم، أن سيارة الإسعاف، كانت تتفادى في القصف الليلي قبل أن تتعرض للحادث.

وأضاف المركز، أن أعضائه قاموا بزيارة المصابين، للوقوف على احتياجاتهم، بعد أن عرّضوا أنفسهم للخطر لإنقاذ المدنيين والعالقين في مناطق الاشتباكات.

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