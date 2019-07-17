المسماري: قواتنا طورت عملياتها الهجومية في محاور القتال بطرابلس

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من تطوير عملياتها الهجومية في كافة خطوط النار بمحاور القتال بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن سلاح الجو استهدف أهداف إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي.

وقال المسماري في بيان صحفي إن “قواتنا تمكنت في كافة المحاور من تطوير عمليات الهجومية والتعبوية على كافة خطوط النار مستفيدة من دروس المعارك السابقة”، قائلا: “استطاعت قواتنا من تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركز المليشيات الإرهابية”.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي أن “القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم كما دكت أهداف إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي”.

وأكد المسماري أن “مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية لقواتنا على كافة المستويات من القيادة الاستراتيجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة”.

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