 رئاسة أركان قوات الوفاق تنعى العميد رمضان علي الزين في معارك طرابلس

أعلنت رئاسة الأركان العامة لقوات التابعة لحكومة الوفاق، أنها تلقت نبأ استشهاد العميد رمضان علي الزين، أحد أبطال قوات الوفاق، متأثرًا بجروح أصيب بها، في إطار العمليات العسكرية على طرابلس.

وجاء في بيان النعي ”، أن رئاسة الأركان العامة بالوفاق، ينعون روح الفقيد، العميد رمضان علي الزين، موضحة أنه استشهد، الاثنين، دفاعًا عن مدينة طرابلس، وأهلها الشرفاء، ضد قوات خليفة حفتر.

وتابعت: “إننا نشهد أن الفقيد كان ذو قدوة حسنة وأخلاقًا حميدة طيلة فترة خدمته العسكرية في الوحدات التي عمل بها، ولما قامت القوات الغازية بقيادة حفتر بالهجوم على طرابلس، كان الشهيد من أوائل الأبطال الذين التحقوا بمحاور القتال للدفاع عن العاصمة وأهلها الشرفاء”.

وفي ختام بيانها، أكدت قوات الوفاق، على مواصلة العمل، واستمرار الكفاح في سبيل بناء الدولة المدنية، وقطع الطريق على الأصوليين الطامعين في حكم ليبيا.

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