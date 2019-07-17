بن زايد يؤكد لسلامة على ضرورة محاربة الإرهاب والمليشيات ونزع سلاحها

إلتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أمس وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان،وذلك في إطار زيارة قادته إلى أبو ظبي.

وحسب البعثة الأممية فقد أكد سلامة على أهمية التمسك بخريطة طريق موحدة للم شمل الليبيين، ومساعدتهم على التوافق والمصالحة.

من جانبه أكد بن زايد على جهود دولة الإمارات، وحرصها على إنجاح دور الأمم المتحدة لإنهاء الخلافات بين الأطراف الليبية، ووضع حد للمأساة الإنسانية، ومكافحة الجماعات المتطرفة، ومحاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة، ونزع سلاحها.

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