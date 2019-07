المتوسط:

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن بيان الدول الست حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل إرادة المجتمع الدولي.

وأكمل قرقاش، في تغريدة له عبر تويتر اليوم الأربعاء، أن ” بيان الدول الست يعكس أولوية العودة للمسار السياسي، والتحذير من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار”.

The post قرقاش: بيان الدول الست يعكس أولوية العودة للمسار السياسي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية