المتوسط:

قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتوقيع مذكّرة تفاهم يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019 مع شركة شلمبرجير الرائدة عالميا في مجال تقديم الخدمات للحقول النفطية، وذلك لإنشاء مركز تدريب وتطوير متخصّص.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى من خلال هذا المركز إلى بلوغ أعلى درجات التفوق المهني في مجالات الاستكشاف والحفر والهندسة النفطية، علما بأنه قد تمّ الاتفاق على تزويد المركز بأحدث المعدات التقنية، وذلك بهدف تنمية مهارات الكوادر الفنية الليبية، بما يضمن مستوى متميز في قطاع النفط والغاز.

وترتكز برامج تطوير القدرات التي سيوفّرها المركز على التدريب أثناء العمل، وذلك لتطوير مهارات الكفاءات الهندسية الليبية، بما يضمن تحسين معدلات الإنتاج والكفاءة التشغيلية والسلامة في أماكن العمل.

كما ستمنح البرامج الأولوية في الدورات إلى تدريس طرق إضافية للرفع من مستويات الإنتاج، والتقنيات المبتكرة للحفر الموجَه والتصديع (التكسير)، إضافة إلى أساليب تطوير احتياطي النفط الصخري.

وأعربت شركة شلمبرجير عن استعدادها لاستضافة المهندسين والفنيين الليبيين، وتمكينهم من المشاركة في برامج تدريبية، تتيح لهم فرصة الاطلاع على عمليات ‏شركة شلمبرجير بمختلف دول العالم.

وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة قام بها المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وخليفة رجب، رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إلى مقرّ شركة شلمبرجير في لندن.

وقد حضر عن جانب شركة شلمبرجير السيد خالد المغربل، نائب المدير التنفيذي للعمليات،و زياد بن حامد، نائب الرئيس و المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، ورضا الكبير، مدير عام شركة شلمبرجير فرع ليبيا.

The post الوطنية للنفط وشركة شلمبرجير تعتزمان إنشاء مركز تدريب بمدينة بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية