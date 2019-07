مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يتعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس

المتوسط:

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تعرض مدير عام المركز، محمد عمر حسن، لمحاولة اغتيال، بعد أن تم إطلاق النار عليه ونقله لمكان مجهول.

وأدان موظفي المركز هذا الفِعل الإجرامي داعيين حكومة الوفاق ووزارة الداخلية لتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذا العمل الإجرامي.

وطالب العاملين بالمركز، الهيئات والمنظمات الحقوقية وبعثة الأمم المتحدة، بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه ومحاسبة الفاعلين على هذا العمل.

وثمّن موظفي المركز مهنية المدير منذ توليه إدارة المركز، في حماية المواطنين وخدمة الصالح العام، عبر مراقبة الأغذية والأدوية.

