تشكيل غرفة مشتركة لمتابعة الدوريات الأمنية بالجفارة

المتوسط:

اجتمع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر إلطيف, برؤساء المراكز والأقسام والوحدات بالمديرية, وبحضور عدد من أعضاء المخابرات العامة.

حيث تم خلال الإجتماع الذي عقد بصالة الفرع البلدي الكريمية مناقشة عدد من المواضيع الأمنية ومتابعة تفعيل مراكز شرطة السوانى والكريمية ووحدة المعلومات, وتشكيل غرفه مشتركه لمتابعة التمركزات والدوريات الأمنية.

وكما تم خلال الإجتماع إصدار التعليمات لرئيس الغرفة العمليات بالمديرية بمتابعة سير العمل عن طريق منظومة الاتصالات “ألاسلكي”, والتي تم تفعيلها مؤخراً.

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