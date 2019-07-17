العريبي يدعو لوقف التعامل مع عدد من القنوات إلا بعد حصولها على إذن مزاولة

بنغازي-العنوان

دعا مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، في الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، التعميم على كافة البلديات بعدم التعامل مع أي وسيلة إعلامية مالم تكن متحصلة على إذن مزاولة للعمل الإعلامي وفقًا لإجراءات لا تتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحسب ما ينص عليه الإعلان الدستوري.

وأوضح العريبي، في خطابه يوم الثلاثاء إلى وزير الحكم المحلي، أنه لوحظ تعامل بعض البلديات والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة مع وسائل إعلام خاصة لم تتحصل على أذونات مزاولة للعمل داخل الأراضي الليبية، وأخرى داعمة للإرهاب والتطرف والجماعات المصنفة إرهابيًا محليًا ودوليًا، فضلا عن قنوات أخرى تعمل على ضرب النسيج الاجتماعي وتعادي المؤسسات الشرعية في الدولة والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة الموقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة.

والقنوات الوارد اسمها في الخطاب، هي “قناة ليبيا الأحرار، بانوراما، التناصح، سلام، بوابة وراديو وتلفزيون الوسط، شبكة الرائد، النبأ، الوطن، الوطنية طرابلس، الرسمية طرابلس، وقناة فبراير”.

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