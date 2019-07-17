بيان سداسي يدعو إلى تنشيط الوساطة الأممية للدفع باتجاه تشكيل حكومة انتقالية

دعت حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأمريكا، إلى تنشيط الوساطة الأممية التي تهدف إلى دعم حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالمصداقية.

وعبرت حكومات الدول الست في بيان لها أمس ، عن القلق من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ الأمني في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى تحييد نفسها عن جميع الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

البيان دعا إلى توزيع الموارد بشكل عادل، والدفع باتجاه إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة، كما دعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى منع إرسال شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية الموارد النفطية .

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