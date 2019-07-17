المسماري: الساعات القادمة ستحمل المزيد من بشائر النصر

بنغازي-العنوان

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، ليل الثلاثاء، أن الساعات القادمة ستحمل المزيد من بشائر النصر على المليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

وأوضح المسماري، في إيجاز صحفي على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن القوات المسلحة تمكنت وفي كافة المحاور من تطوير عمليات هجومية تعبوية على خطوط النار، مستفيدة من دروس المعارك السابقة.

وقال المسماري: “إن القوات المسلحة استطاعت من تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركزات المليشيات الإرهابية”.

وأضاف، “أن القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم، كما دكت أهدافًا ارهابية في العمق الاستراتيجي المعادي”.

وأشار المسماري، إلى أن مرحلة الحسم “التعبوية والاستراتيجية” أظهرت كفاءة وقدرة عالية للقوات المسلحة على كافة المستويات من القيادة الاستراتيجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض.

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